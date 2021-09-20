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«الأعلى للإعلام» يعلن اعتماد الكود الإعلامي لتغطية الانتحار خلال أسبوعين ()

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«الأعلى للإعلام» يعلن اعتماد الكود الإعلامي لتغطية حوادث الانتحار خلال أسبوعين (فيديو) «الأعلى للإعلام» يعلن اعتماد الكود الإعلامي لتغطية الانتحار خلال أسبوعين ()

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قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن محددات الكود الإعلامي للتعامل مع قضايا الانتحار تستهدف تقديس الحق في الحياة، والتعامل مع المنتحر على أنه مريض نفسي يحتاج إلى الاحتواء، إضافة إلى عدم الإسراف في نشر فيديوهات المنتحر، وإضفاء البطولة على شخصه.

وتابع «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الكود الإعلامي للتعامل مع قضايا الانتحار يستهدف الحفاظ على احترام آلام الأسر»، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تاجرت بقضية انتحار فتاة المول.

وأشار إلى أنه تم طرح الكود الإعلامي للحوار، ليعتمد خلال أسبوعين وينشر بالجريدة الرسمية.

وأكد اهتمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقضية الأديان والأوطان، في ظل ترويج الجماعة الإرهابية لأكاذيب بشأن تعارض تعاليم الأديان مع حب الوطن، مشددا على أهمية قضية حماية النشئ والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتابع «الحفاظ على الهوية يتضمن حماية اللغة العربية، باعتبارها لغة القرآن والحضارة، خاصة فقي ظل ترويج المدارس الدولية لثقافات دولها»، معلقا «خذ من العلم ما شئت، لكن لا تقترب من الهوية الوطنية».

وشدد على أهمية التكاتف لمواجهة ظاهرة التعصب الكروي قائلا «مستعدون لفرض عقوبات صارمة للخارجين عن الميثاق الرياضي، نرى معارك لا أساس لها، تزيد الفتن بين المواطنين، ارفع شأن ناديك لكن لا تهين أحدا»، مشيرا إلى أنه وجه النصح لعدد من القنوات لمنع التعصب الكروي.

واختتم «نحن في دولة، وسنطبق القانون بحزم على الجميع بنفس المكيال، كي تعود الرياضة في إلى سابق عصرها».

المصرى اليوم

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