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وزير الزراعة: إعادة تأهيل 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر

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وزير الزراعة: إعادة تأهيل 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر وزير الزراعة: إعادة تأهيل 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر

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تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة بحوث الخضر بمحافظة القليوبية والتي تقع على مساحة 42 فدانا تابعة لمعهد البساتين بمركز البحوث الزراعية، وموقع الزراعات المحمية بمدينة طوخ والذي يقع على مساحة 4 افدنة يحتوي على 18 صوبة زراعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح برفع كفاءة أصول الدولة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة منها.

كما قام وزير الزراعة يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد بعض الاصول التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حوالي 14 فدان بقرية ميت راضي بمركز بنها.

ووجه القصير بضرورة رفع كفاءة المزرعة البحثية في طوخ وقها وإدارتها اقتصاديا وحسن استغلالها حيث تحتوى على حوالي 120 صوبة زراعية مخصصة للبرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، مشددا على ضرورة رفع كفاءة جميع الأصول التابعة للوزارة وإدارتها اقتصاديًا سواء من خلال الوزارة او بالشراكة مع اجهزة الدولة او مؤسسات المجتمع المدني او القطاع الخاص حتى يكون لها مردود ايجابي على البلد وتحقق الاهداف المرجوة منها.

المصرى اليوم

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