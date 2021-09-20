فوز الفلسطينية لورين امسيح بلقب وصيفة ملكة جمال العرب 2019

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" وكالة أخبار المرأة "

حصدت الفلسطينية لورين أمسيح (22عاما) على لقبي الوصيفة الأولى لملكة جمال العرب للبيئة والسياحة وملكة جمال فلسطين 2019 ، وذلك في ختام مسابقة فتاة العالم العربي المثالية والتي نظمها مهرجان السياحة العربي في القاهرة لعامه الثاني عشر بمشاركة 16 دولة عربية ،تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ووشحت الفلسطينية لورين باللقب خلال الحفل النهائي وهي ترتدي الزي الفلسطيني، حيث قدمت خلال المسابقة مشروعاً يخدم شباب القدس وآليات تمكينهم وتوعيتهم مما يمثل دعما لهم وللاقتصاد الفلسطيني، ويمكن المرأة من الشراكة في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني.

وعبرت لورين مسيح-ابنة مدينة القدس- و الحاصلة على بكالوريوس اقتصاد من جامعة تشاستر في لندن ، عن خالص سعادتها في ختام تكريمها لتمثيل دولة فلسطين مما يتيح لها رفع اسم فلسطين عاليا والدفاع عن محاولات سرقة التراث الفلسطيني واثبات تواجده في مختلف المحافل والأنشطة التوعوية المرتبطة بأنشطة المهرجان.

جدير بالذكر ان لورين تعتبر من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اختيارها من إدارة المسابقة بناءً على الثقافة والنشاط المجتمعى المؤثر في مجتمع الفتاة المشاركة.

و قد توجت ممثلة دولة الجزائر سمارة يحي بلقب ملكة جمال العرب للبيئة والسياحة، وجاءت الوصيفة الثانية من لبنان مريم كمون، أما لقب الوصيفة الثالثة فكان من نصيب المغرب وممثلتها نبيلة عقيلي، وحصلت اليمن وممثلتها نرمين الجعفري على لقب الوصيفة الرابعة.

وضمت الستة عشر الدول المشاركة مصر و السودان وتونس و الجزائر والمغرب و السعوديه و لبنان وسوريا وسلطنة عمان واليمن والامارات والكويت والأردن وفلسطين والعراق واليمن.



