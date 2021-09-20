أخبار عاجلة

عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية -
العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة! -
"ماوس كمبيوتر".. "سابك" تتعاون مع "مايكروسوفت" لابتكار أول منتج من بلاستيك المحيطات -
"اتحاد الغرف السعودية" يدعو القطاع الخاص إلى تحسين القيمة الغذائية للمنتجات -
نفد الهيدروجين منها.. علماء يكتشفون 6 مجرات فضائية "ميتة" -
معلمو "تعليم بيشة" بلا رواتب.. مفاجأة والمحاسبة مطلب والإدارة توضح -
جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 8 مساءً -
أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. وكالة أخبار المرأة

فوز الفلسطينية لورين امسيح بلقب وصيفة ملكة جمال العرب 2019

Print
فوز الفلسطينية لورين امسيح بلقب وصيفة ملكة جمال العرب 2019
" وكالة أخبار المرأة "

حصدت الفلسطينية لورين أمسيح (22عاما) على لقبي الوصيفة الأولى لملكة جمال العرب للبيئة والسياحة وملكة جمال فلسطين 2019 ، وذلك في ختام مسابقة فتاة العالم العربي المثالية والتي نظمها مهرجان السياحة العربي في القاهرة لعامه الثاني عشر بمشاركة 16 دولة عربية ،تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ووشحت الفلسطينية لورين باللقب خلال الحفل النهائي وهي ترتدي الزي الفلسطيني، حيث قدمت خلال المسابقة مشروعاً يخدم شباب القدس وآليات تمكينهم وتوعيتهم مما يمثل دعما لهم وللاقتصاد الفلسطيني، ويمكن المرأة من الشراكة في استنهاض الاقتصاد الفلسطيني.
وعبرت لورين مسيح-ابنة مدينة القدس- و الحاصلة على بكالوريوس من جامعة تشاستر في لندن ، عن خالص سعادتها في ختام تكريمها لتمثيل دولة فلسطين مما يتيح لها رفع اسم فلسطين عاليا والدفاع عن محاولات سرقة التراث الفلسطيني واثبات تواجده في مختلف المحافل والأنشطة التوعوية المرتبطة بأنشطة المهرجان.
جدير بالذكر ان لورين تعتبر من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اختيارها من إدارة المسابقة بناءً على الثقافة والنشاط المجتمعى المؤثر في مجتمع الفتاة المشاركة.
و قد توجت ممثلة دولة الجزائر سمارة يحي بلقب ملكة جمال العرب للبيئة والسياحة، وجاءت الوصيفة الثانية من لبنان مريم كمون، أما لقب الوصيفة الثالثة فكان من نصيب المغرب وممثلتها نبيلة عقيلي، وحصلت اليمن وممثلتها نرمين الجعفري على لقب الوصيفة الرابعة.
وضمت الستة عشر الدول المشاركة و السودان وتونس و الجزائر والمغرب و السعوديه و لبنان وسوريا وسلطنة عمان واليمن والامارات والكويت والأردن وفلسطين والعراق واليمن.


وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مدبولي يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

مفاجأة مع عودة البورصة.. أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر