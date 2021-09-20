لبنان ثامن دولة في قائمة ترتيب دول أجمل نساء العالم.. فمن احتل المرتبة الأولى؟

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" وكالة أخبار المرأة "

كشفت دراسات علمية عن معايير مضبوطة في علاقة بجمال المرأة، حيث ربط بعض الباحثين هذا الجمال وفق معيار جيني بشكل مباشر وارتباطه بالمناخ والطبيعة السائدة في كل منطقة، أي أنه يمكن تصنيف المناطق أو الدول وفق الفئة الأغلبية الأكثر جمالا، وهذا ما ذهبت إليه الأبحاث والتقارير الإعلامية خاصة فيما يتعلّق بجمال النساء في علاقة بالمسابقات وعارضات الأزياء. لتكشف هذه الأبحاث والتقارير عن ترتيب 10 دول بها أجمل نساء العالم

احتلّت البرازيل الصدارة في ترتيب الدول لأجمل نساء العالم، فالمرأة البرازيلية يمكن اعتبارها منحوتة بشكل مثالي وهو ما جعل نساءها تحتل المرتبة الأولى بأعلى معدّل جمال على الاطلاق

وتعدّ الروسيات ثاني أجمل نساء العالم، حيث تعتبر دكتورة العلوم الطبيّة مايا كيريلوفنا كوندراشوفا أنّ البيئة تلعب دورا كبيرا في جمال الروسيات

في حين تعتبر سلوفاكيا أكثر الدول من حيث عدد النساء زرقاوات العينين، فالمرأة السلوفاكيّة بطبيعتها جميلة ولا تحتاج إلى تعديل مما جعلها تكون في المرتبة الثالثة

بينما تحمل النساء السويديات صورة المرأة النمطيّة الجميلة، وهذا ما جعلهن يحصلن في مناسبتين على لقب ملكات جمال الكون، ويفتككن المرتبة الرابعة لهذا الترتيب

وقد كانت البريطانيات في المرتبة الخامسة لما يتميّزن بالبساطة والجاذبيّة، حيث يربط الباحثون جمال المرأة البريطانية بعمق الطبيعة الأوروبيّة

من جهة أخرى، تعرف كندا باحتوائها العديد من المجموعات العرقية المختلفة من أمريكا الجنوبية لأوروبا، وهذا سبب انتشار الجمال باختلافات نسبية، لذلك نجد كندا في المرتبة السادسة من حيث ترتيب الـ10 دول لأجمل نساء العالم

أما الأوكرانية، فقد جعلت من بلدها يحتل المرتبة السابعة لما لها من سحر جذاب ناتج عن أناقتها وحفاظها على رشاقتها

وقد احتلت لبان المرتبة الثامنة في هذا الترتيب العالمي، وهي الأولى عربيا في مختلف التصنيفات التي تتعلّق بجمال المرأة، ذلك أنّ اللبنانية تتميّز بطبيعتها وبساطتها مقارنة بدول العالم.

في حين تأتي فنزويلا في المرتبة التاسعة لهذا الترتيب، وهي أكثر دولة تمتلك فائزات في مسابقات ملكات الجمال وملكات جمال الكون، فالجمال هو الهاجس الأكبر في فنزويلا، ويعتبر جمال المرأة لديهم هوية وطنية

لتختم قائمة ترتيب الدول لأجمل نساء العالم بإيطاليا، حيث تحتل المرأة الإيطالية المرتبة العاشرة من حيث الجمال، فهي تتميّز بجمال وسطي بين الشرقي والأوروبي، في حين يتصدّر الرجل الإيطالي قائمة الترتيب إن تمّ تصنيف قائمة للرجال.