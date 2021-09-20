أخبار عاجلة

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور) -
«زراعة الإسكندرية»: نسبة تفتيح القطن تخطت 25%.. والمحصول بحالة جيدة (صور) -
لجنة من مركز بحوث الصحراء تتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء -
بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه -
23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا في طريقها إلى لبنان

Print
ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا في طريقها إلى لبنان ناقلة ثالثة تحمل وقودا إيرانيا في طريقها إلى لبنان

جي بي سي نيوز :- قالت خدمة تانكر تراكرز الإلكترونية لتتبع شحنات النفط على تويتر اليوم الأحد إن ناقلة ثالثة أبحرت من إيران محملة بوقود إيراني لتوزيعه في لبنان، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يوم الجمعة إن شحنات الوقود الإيراني التي استوردها حزب الله تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

وأكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية،​ ​سعيد خطيب زاده​، أن ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى أن "شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني".

ووصل صباح الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عدد من الناشطين مقاطع تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط وجود للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

سبوتنيك

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

مصرع 3 أشخاص بينهم مهندس في انهيار سقف بجامعة المنصورة الأهلية (فيديو)

مصرع 3 أشخاص بينهم مهندس في انهيار سقف بجامعة المنصورة الأهلية (فيديو)

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية