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أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية الانتحار جاء في وقته

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أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية حوادث الانتحار جاء في وقته أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية الانتحار جاء في وقته

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أشاد محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، بإصدار المجلس الأعلى للإعلام كودًا لتغطية الانتحار يتضمن 10 معايير للنشر، قائلًا «جيدة جدًا وجاءت في وقتها لأن تناول حالات الانتحار في بعض الأحيان بالإعلام قد تشجع بعض الناس على تجربة هذا الأمر».

وقال «المهدي» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي إم سي» الاثنين، إن كثير من الأسر في الوقت الحالي غير منتبهة إلى أولادها ولا تدرك معاناتهم وكيف أنه في بعض الأحيان قد يتحول المرض النفسي إلى اكتئاب مزمن قد يكون دافعًا إلى الانتحار.

وأضاف، أن هناك 5 عوامل قد تكون دليلًا على إصابة الشخص بالاكتئاب إذا كان حزينا طوال الوقت ولديه إحساس بالذنب أو قام بعمل أمور سيئة أو توجع ضميره أو فقط طاقاته على أي عمل فقد يكون هذا دافعًا إلى الموت أو الانتحار، ولذلك عندما يصدر الشخص أي إشارات لابد أن يتم الاهتمام بهذا الشخص.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مناقشة بنود كود جديد لتغطية حوادث الانتحار ومحاولاته، على أن يصدر خلال أسبوعين بعد استطلاع كافة الآراء.

المصرى اليوم

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أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية حوادث الانتحار جاء في وقته

أستاذ طب نفسي: إصدار كود إعلامي لتغطية حوادث الانتحار جاء في وقته