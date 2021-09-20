أخبار عاجلة

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور) -
«زراعة الإسكندرية»: نسبة تفتيح القطن تخطت 25%.. والمحصول بحالة جيدة (صور) -
لجنة من مركز بحوث الصحراء تتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء -
بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه -
23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران .. فقرة تدريبات بدنية للاعبين

Print
مران الزمالك .. فقرة تدريبات بدنية للاعبين مران .. فقرة تدريبات بدنية للاعبين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتخصيص فقرة تدريبات بدنية في بداية التدريب المسائي اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب قبل البدء في أداء التدريبات الفنية خلال المران.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم ركز خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الجوانب البدنية فقط.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

أمين صندوق الزمالك: مديونيات النادي تتجاوز مليار جنيه

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

الزمالك: جلسة حاسمة مع أسامة نبيه.. وكارتيرون تلقى عرضًا مصريًا

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري

محمد صلاح يعلنها: بن شرقي يرحل من الزمالك وينضم إلى الدوري القطري