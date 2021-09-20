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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخصيص فقرة تدريبات بدنية في بداية التدريب المسائي اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب قبل البدء في أداء التدريبات الفنية خلال المران.

وكان الزمالك قد خاض تدريبه الصباحي في التاسعة والنصف صباح اليوم ركز خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الجوانب البدنية فقط.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.