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مران الإسماعيلي.. عودة أري بابل ..وتأهيل صحراوي وكاستيلو

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مران الإسماعيلي.. عودة أري بابل ..وتأهيل صحراوي وكاستيلو مران الإسماعيلي.. عودة أري بابل ..وتأهيل صحراوي وكاستيلو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالإسماعيلي، تدريباته مساء اليوم الاثنين، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على تدريبات ووحدات بدنية مكثفة تحت إشراف الدكتور أحمد عبداللطيف مخطط الأحمال.

كما تطرق المران لتدريبات خططية متنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات بجانب الضغط على حامل الكرة دون ارتكاب أخطاء، وشهد المران عودة الدولي الأنجولي أري بابل فضلا عن ظهير الفريق عبدالله جمعة.

واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف كما أدي حراس المرمي تدريبات مكثفة فيما واصل مروان صحراوي وكاستيلو عمليات التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.

المصرى اليوم

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