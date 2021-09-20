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 .. "سهم معزي" يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي

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بالفيديو .. "سهم معزي" يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي  .. "سهم معزي" يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي
أنتجه إعلام الحرس الوطني تزامناً مع يومنا المجيد

بالفيديو ..

أعاد الحرس الوطني قصة حقيقية للأذهان وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين وذلك تزامناً مع قرب احتفال سكان المملكة من مواطنين ومقيمين باليوم الوطني المجيد.

وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن ، والشجاعة، والثأر من خلال صد العدوان والهجوم مجدداً.

وحمل الفيديو مسمى "سهم معزي" ، وتدور أحداثه بين زميلين يقضيان جلّ وقتهما هناك إلى أن استشهد أحدهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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