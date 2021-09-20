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بريطانيا : أزمة الطاقة ربما تستمر لأشهر بسبب سعر الغاز

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بريطانيا : أزمة الطاقة ربما تستمر لأشهر بسبب سعر الغاز بريطانيا : أزمة الطاقة ربما تستمر لأشهر بسبب سعر الغاز

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن أزمة الطاقة قد تستمر لأشهر، حيث تسعى جاهدة لحماية الشركات والمستهلكين من الزيادة الحادة في الغاز، الناجمة عن زيادة الطلب العالمي ونقص طاقة الرياح في المملكة المتحدة هذا الصيف.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن وزير الأعمال كواسي كوارتنج سيلتقي برؤساء صناعة الغاز يوم الإثنين لمناقشة القضية، بعد أن ارتفعت تكاليف البيع بالجملة بنسبة 70 في المائة في أغسطس وحده.

وأجرى الوزير، الذي اعترف بأنه "وقت مقلق" للعملاء ، محادثات مع المنظم Ofgem ، وأصر على حماية الجمهور من خلال الحدود القصوى لأسعار الطاقة التي تفرضها الحكومة.

وسعى بوريس جونسون أيضًا إلى طمأنة الجمهور بالقول إنه "ليس لديه شك في أن مشكلات الإمداد ستتم معالجتها بسهولة"، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن المزيد من موردي الطاقة الصغار قد يتراجعون، بعد إفلاس أربع شركات في الآونة الأخيرة.

وأفادت التقارير أن بولب، سادس أكبر مزود للطاقة في البلاد، تسعى للحصول على خطة إنقاذ نتيجة للصعوبات التي تواجه الصناعة.

ومن ناحية أخرى، أكد جونسون أن قضايا التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"

وقال متحدثًا من نيويورك: "آمل أن يعلم الجميع أن هذا ليس شيئًا تحاول حكومة المملكة المتحدة تأجيجه من أجل أغراضنا السياسية الخاصة.على العكس من ذلك ، نريد إصلاح هذا ..لا نريد أي حواجز في المملكة المتحدة للتداول في بلدنا ومن الجنون في الوقت الحالي أننا حصلنا على البروتوكول الذي يتم فرضه أو استخدامه بالطريقة التي هو عليها ".

المصرى اليوم

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