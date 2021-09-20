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الكنديون يبدأون الاقتراع في الانتخابات العامة الـ44

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الكنديون يبدأون الاقتراع في الانتخابات العامة الـ44 الكنديون يبدأون الاقتراع في الانتخابات العامة الـ44

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بدأ الكنديون التوجه إلى مراكز الاقتراع في شتى أنحاء البلاد اليوم الإثنين في الانتخابات العامة الرابعة والأربعين، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن النتيجة غير مؤكدة حيث تتنافس ستة أحزاب على مقاعد في البرلمان.

وصوت بالفعل أكثر من 5.8 مليون كندي في استطلاعات الرأي المسبقة، وتلقت هيئة الانتخابات الكندية ما يقرب من مليون بطاقة اقتراع خاصة وهو رقم قياسي في الإقبال المبكر يشير إلى وجود جمهور ناخب نشط.

ويبدأ العاملون في الاستطلاع في فرز الأصوات الليلة، ولكن قد لا تكون النتيجة معروفة حتى يوم غد بعد التحقق من العديد من بطاقات الاقتراع عبر البريد في مئات المكاتب العائدة في جميع أنحاء البلاد.

وتضمنت هذه الانتخابات التي استمرت 36 يوما حديثًا سياسيًا حول كل شيء بدءًا من الإسكان واستجابة للجائحة ومكانة كندا في العالم، ولكن كانت هناك أيضا جرعات كبيرة من المعارضة الحزبية حيث كان القادة يناورون للحصول على مركز الأوفر حظا في سباق متقارب للغاية.

ودعا الزعيم الليبرالي جستن ترودو إلى هذه الانتخابات في 15 أغسطس قائلا إنه يريد من الكنديين أن يفكروا في من يجب عليه إنهاء المعركة ضد الجائحة وقيادة البلاد إلى التعافي بعد الوباء.

وقال رئيس الوزراء ترودو في اجتماع حاشد في أونتاريو يوم أمس الأحد، آخر يوم في الحملة: "كندا اليوم عند مفترق طرق لحظة يتعين علينا فيها اتخاذ خيار مهم حقا". "لا يتعلق الأمر فقط بما سنفعله في الأشهر المقبلة لإنهاء هذا الوباء إلى الأبد، ولكن أيضا كيف سنواجه تحديات المستقبل."

المصرى اليوم

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