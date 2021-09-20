«زي النهارده».. طالبان تغتال رئيس أفغانستان برهان الدين رباني 20 سبتمبر 2011

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كان برهان الدين ربانى ثانى رئيس لدولة المجاهدين في كابل بعد سقوط الحكم الشيوعى فيها في إبريل 1992 وهو يعتبر أحد أبرز زعماء تحالف المعارضة الشمالى السياسيين، والمعارض لطالبان كما كان رئيساً لأفغانستان في الفترة من 28 يونيو 1992 إلى 27 ديسمبر 1996 ومن 13 نوفمبر 2001 حتى 27 سبتمبر 1996 وهو مولود في 20 سبتمبر 1940 في مدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان وينتمى لقبيلة اليفتليين ذات العرقية الطاجيكية السنية والتحق بمدرسة أبى حنيفة بكابل، ثم التحق بجامعة «كابل» في كلية الشريعة في 1960 وتخرج فيها عام 1963 وعُيِّن مدرسًا بها، وفى 1966 التحق بجامعة الأزهر وحصل منها على الماجستير في الفلسفة الإسلامية وعاد لكابل ليدرس الشريعة الإسلامية بجامعتها واختارته الجمعية الإسلامية ليكون رئيسا لها في 1972 وفى1974حاولت الشرطة الأفغانية اعتقاله من الحرم الجامعى ونجح في الهروب بمساعدة الطلبة، وفى الانتخابات التي أجريت خارج أفغانستان في 1977 ولم يحظ بموافقة الناخبين لقيادة الحركة الإسلامية وهو ما أدى إلى انشقاق في الحركة الإسلامية التي انقسمت لحزبين الحزب الإسلامى الذي كان يقوده قلب الدين حكمتيار والجمعية الإسلامية التي يقودها ربانى ومنذ الغزو السوفييتى لأفغانستان في 1979 كان برهان الدين ربانى مشاركاً في أعمال المقاومة ضد السوفييت وكانت قواته أول القوات التي تدخل كابل بعد هزيمة الشيوعيين فيها وشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان إلى أن اغتيل «زي النهارده» في 20 سبتمبر2011 في تفجير استهدف منزله في كابل على يد انتحارى من طالبان.