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إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات

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إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك إسماعيل يوسف يعلن قراره بشأن خوض انتخابات

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أعلن إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي السابق، عن قراره بشأن خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات تلفزيونية: «لن أدخل انتخابات نادي الزمالك المقبلة، وهذا قرار نهائي، حيث أرغب في الاستمرار في العمل الفني».

وأضاف: «أنهيت عملي الإداري في نادي الزمالك، وأرغب في التركيز في التدريب، خاصة أنني أتولى حاليًا تدريب فريق زد».

وتابع: «هناك بعض الأشخاص سأدعمهم حال خوضهم انتخابات القلعة البيضاء، ولكن لأن أفصح عنهم في الوقت الحالي»، مشيرًا :«أتمنى أن لا تؤثر الانتخابات بالسلب على الفرق الرياضية بالنادي».

وأكمل: «أتمنى أن أرى أيمن يونس، وأشرف قاسم، في مجلس إدارة الزمالك المقبل، فهما لديهما القدرة على النجاح في العمل الإداري».

المصرى اليوم

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