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إخماد حريق هائل في مصنع أثاث خشبي بالغردقة.. و5 ملايين جنيه خسائر أولية

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إخماد حريق هائل في مصنع أثاث خشبي بالغردقة.. و5 ملايين جنيه خسائر أولية إخماد حريق هائل في مصنع أثاث خشبي بالغردقة.. و5 ملايين جنيه خسائر أولية

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تمكنت قوات الحماية المدنية في البحر الأحمر من إخماد حريق اندلع في مصنع للأثاث الخشبي الفندقي في المنطقة الصناعية غرب مدينة الغردقة، بعد نحو ساعتين من اندلاعه.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطار باندلاع حريق ضخم في مصنع لتصنيع الاثلث الخشبي في مدينة الغردقة ولم تحدد الأسباب بعد.

وانتقل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر لمكان الحريق، لمتابعة الموقف.

وقامت قوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء بالسيطرة على الحريق، وتقدر الخسائر الأولية بنحو 5 ملايين جنيه.

المصرى اليوم

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