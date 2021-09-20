أخبار عاجلة

"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
فتاة بورسعيدية تقتحم إحدى مجالات الرجال وتشتهر بتصليح الإلكترونيات -
سيبيريا.. بوتين يبيت ليلته في خيمة ولوحة فنية داخلها تثير ضحك شويغو -
سيبيريا.. بوتين يقود قارب صيد بصحبة وزير الدفاع -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

Print
السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين
بحسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي

السعودية ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

تصدَّرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالَيْ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير GovTech الصادر عن البنك الدولي.

وثمَّن معالي المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الرقمية، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة؛ ما أسهم بشكل مباشر في تميُّز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية. منوهًا في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلَّت السعودية ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ إذ إن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرًا فرعيًّا.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات السعودية المتوالية في المجالات التنموية كافة، وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وذلك وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة – حفظها الله –؛ لتكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

الحكومة العراقية: نرفض التطبيع مع إسرائيل ومؤتمر اربيل ليس قانونيا

القبض على مصري في السعودية بتهمة «التحرش بالنساء»

القبض على مصري في السعودية بتهمة «التحرش بالنساء»

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية