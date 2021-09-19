حماية لبيوت الله.. أوقاف مطروح تبدأ حملة لتنظيف أسطح المساجد استعدادًا الشتاء

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بدأت مديرية أوقاف مطروح ‏حملة مكبرة بقيادة فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل الوزارة شملت جميع الإدارات من السلوم وحتى إدارة الحمام وواحة سيوة استعدادا مبكرا لموسم المطر وتحسبا لقدوم نوة مبكرة.

وأفاد عبدالبصير أن هذه الحملة من الأهمية بمكان حماية لبيوت الله وحفاظا عليها تشمل جميع المساجد وعلى مسؤولية العاملين وبإشراف الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات حتى لا يحدث تراكم للمياه بفعل المطر على أسطح المساجد.

وبسؤاله عن سبب التبكير بها أفاد فضيلته أننا نتحسب لنزول المطر مبكرا خاصةً وأن محافظة مطروح من المحافظات عزيزة الأمطار بحسب موقعها وأن الجهوزية المبكرة تنجي من المفاجآت وتعطي فرصة للمرور على جميع المساجد والتأكد من نظافة الأسطح وسلامة المزاريب لصرف كميات المطر حتى لا تتهدد سلامة المساجد، وأن الحملة ستتواصل طوال الأسبوع وربما أكثر لو احتاج الأمر، ونحن ندعو الجميع للأخذ بالأسباب في بيوتهم وأماكن إقامتهم اقتداء ببيوت الله.