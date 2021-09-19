فينجادا : لم يكن لي دور في إقالة البدري ..ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل للمونديال

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية:«كيروش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية قوية»، مضيفًا:«لم يكن لي دور في اقالة البدري ..القرار جاء من اتحاد الكرة».

وواصل :«لم يعرض على أي مسؤول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة».

وأشار إلى أنه يعرف الجهاز المعاون لكيروش جيدا، حيث سبق له معرفة وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري جيدا وكانوا بين صفوف الأهلي عندما درب فريق الزمالك من قبل.

وتابع :«عودة مصر للمنطقة الأمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل».