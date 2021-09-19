أخبار عاجلة

جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
بعد فرض الضريبة على اليوتيوبرز السجن فى انتظار المتهربين.. هذه عقوبات التهرب من الضرائب -
مأساة طفلة! أهلها ودوها تاخد حقنة فى صيدلية.. الحقنة موتتها! والصيدلي طلع طبيب بيطرى! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فينجادا : لم يكن لي دور في إقالة البدري ..ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل للمونديال

Print
فينجادا : لم يكن لي دور في إقالة البدري ..ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل للمونديال فينجادا : لم يكن لي دور في إقالة البدري ..ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل للمونديال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وقال فينجادا في تصريحات تلفزيونية:«كيروش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية قوية»، مضيفًا:«لم يكن لي دور في اقالة البدري ..القرار جاء من اتحاد الكرة».

وواصل :«لم يعرض على أي مسؤول تولي تدريب الوطني بعد اتحاد الكرة».

وأشار إلى أنه يعرف الجهاز المعاون لكيروش جيدا، حيث سبق له معرفة وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري جيدا وكانوا بين صفوف الأهلي عندما درب فريق من قبل.

وتابع :«عودة للمنطقة الأمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

لو معاك الجنيه ده هتكون مليونير.. جنية مصري يباع ب 380 ألف جنية في لندن

لو معاك الجنيه ده هتكون مليونير.. جنية مصري يباع ب 380 ألف جنية في لندن

أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على

أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021