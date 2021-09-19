صحة السويس: 4 أتوبيسات طبية تشارك في حملة «معا نطمئن»

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دفعت مديرية الصحة بالسويس بأربعة أتوبيسات، الأول بميدان الأربعين أمام قسم شرطة الأربعين القديم، والثاني بميدان تحيا مصر، والثالث بميدان أنور السادات، والرابع أمام أسواق بدر بالسلام ٢، على أن يتم توجيه المواطنين الذين سيقوموا بالتسجيل داخل الأتوبيسات لتلقي اللقاح بمركز شباب المدينة.

يأتي هذا بالتزامن مع إنطلاق حملة معاً نطمئن والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتى تنطلق فعالياتها بمحافظة السويس رسمياً يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 بدعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتشجيعاً للمواطنين ومساعدتهم على سرعة تلقى اللقاح.