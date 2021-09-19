« التأمينات »: شهدنا نهايات مؤلمة للفنانين لعدم وجود مظلة تأمينية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهاته برعاية الفنانين، من خلال برامج الحماية التأمينية، موضحًا أن التكليف صدر منذ فترة برعاية الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، وتفاجئوا بعد فترة عطاء طويلة بانقطاع الدخل، وأصبحوا في موقف صعب.

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، مساء الأحد، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم شمل شمول قطاع الفنانين بنظام الحماية الاجتماعية، ولم يكن وليد اللحظة بل بتكليفات وتوجيهات سابقة من الرئيس، وكلف بتشكيل لجنة عالية المستوى شملت الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي عن نقابة الممثلين.

وانتقد غياب الوعي التأميني عن قطاعات كثيرة من المجتمع، قائلًا: «للأسف أهم من أي تشريع هو وجود وعي تأميني بمظلة الحماية التأمينية، وأهميتها حيث يمضي العمر سريعًا، ولا ينتبهون بموضوع التأمينات حتى بلوغ الستين عامًا، فيجد نفسه فجأة بلا مظلة تأمينية ولا معاش». مبينًا أن قطاع الفن من اهم القطاعات كونها تعكس الابداع وقوة مصر الناعمة وكثير من افلنانين على مدار السنوات الماضية كانت نهايتهم مؤلمة قائلًا: «شفنا كتير نهايات مؤلمة في قطاع الفنانين ولفنانين كبار أدخلوا البسمة على وجوهنا ورسموا البهجة على وجوهنا».

وتابع: «فوجئنا أن الفنانين لا يعلمون أن القانون يغطيهم تأمينات، معقبًا:»القانون المصري لم يحرم أي فئة من الدخول في مظلة التأمين الاجتماعي، حتى السايس القانون لم يحرمه طالما يحمل تصريح من الحي».

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه تم عمل تيسيرات كبيرة جدًا لدخول الفنانين لمنظومة التأمين، مع عمل لا مركزية في الاشتراك للفنانين والمواطنين العاديين، وتم عقد ورش عمل بالنقابات لتوعية الفنانين بالاشتراك بالتأمين والحديث عن الأوراق المطلوبة للاشتراك، ويتم إرسال 2 موظفين من الهيئة لمقر النقابة مرة أسبوعيًا لتجميع طلبات الفنانين الذين يريدون الاشتراك والاشتراك لهم من الأجهزة الإلكترونية للهيئة، موضحًا أنه تم جذب عدد كبير من الفنانين للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.