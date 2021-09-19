إصابة 3 أشخاص برش خرطوش أثناء عبث ابن عمهم فى سلاح نارى بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اليوم 3 أشخاص من عائلة واحدة برش خرطوش أثناء تواجدهم في مضيفة العائلة بدائرة مركز جرجا في جنوب محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية أنه حال عبث ابن عمهم بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة أصابتهم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول كلاً من: يوسف. ف. ع «19 سنة- عامل» مصاباً برش خرطوش بالجبهة، وأحمد. ج. أ «13 سنة- طالب» مصاباً برش خرطوش باليد اليسري، وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج العام، وأحمد. م. أ «33 سنة – عامل» مصاباً برش خرطوش واشتباه نزيف بالوجه، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، وأفاد المصابون أنه أثناء تواجدهم بمضيفة العائلة بصحبة أبن عمهم عبدالرحمن. أ. ح «19 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، وحال قيامه بالعبث في سلاح خرطوش كان بحوزته، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابتهم، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو عبارة عن «فرد خرطوش محلي الصنع» بإرشاده، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.