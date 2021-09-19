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.. مياه الشلال "تتجه إلى الأعلى" في ظاهرة طبيعية غريبة

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بالفيديو.. مياه الشلال "تتجه إلى الأعلى" في ظاهرة طبيعية غريبة .. مياه الشلال "تتجه إلى الأعلى" في ظاهرة طبيعية غريبة
بسبب شدة الرياح بأستراليا التي وصلت سرعتها لأكثر من 75 كم في الساعة

بالفيديو.. مياه الشلال

سبق– الرياض: كوَّنت الرياح العاتية ظاهرة طبيعية "غريبة"؛ وذلك بتحوُّل سقوط مياه شلال أسترالي إلى الأعلى عوضاً عن الانهمار إلى الأسفل، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، أظهرت لقطات الظاهرة الغريبة بتطاير رذاذ مياه الشلال إلى الأعلى من شدة الرياح القوية التي ضربت سيدني في أستراليا.

ووفقاً لعلماء الطبيعة، فإن تلك الظاهرة تتحقق عندما تضرب الشلال رياح مرتفعة قادمة من المحيط القريب.

ووصلت سرعة الرياح لأكثر من 75 كم في الساعة في تلك المناطق؛ ما تسبَّب بارتطام قوي بحافة الشلال، وارتفاع المياه إلى الأعلى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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