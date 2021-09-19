أخبار عاجلة

جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
الوطني للأرصاد ينبه من أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة -
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره -
مَن يرث حكم "ميركل"؟ السيناريوهات تشعل انتخابات ألمانيا مع عزم الاستقالة! -
كاتب سعودي: وصْف "الأجانب" يضايق الوافدين المقيمين في بلادنا -
نائب أمير جازان: ولي العهد مكّن الشباب وأصبح لصوتهم أثر فاعل -
عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91 -
بعد فرض الضريبة على اليوتيوبرز السجن فى انتظار المتهربين.. هذه عقوبات التهرب من الضرائب -
مأساة طفلة! أهلها ودوها تاخد حقنة فى صيدلية.. الحقنة موتتها! والصيدلي طلع طبيب بيطرى! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السيطرة على حريق محل سمك بالخانكة

Print
السيطرة على حريق محل سمك بالخانكة السيطرة على حريق محل سمك بالخانكة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في محل بمدينة الخانكة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق واخماده قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد شعراوى، مدير الحماية المدنية بالخانكة، بنشوب حريق بمحل بجوار مقر المحكمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الخانكة.


انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتبين أن الحريق شب بمحل على مساحة 10 أمتار وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل