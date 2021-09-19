السيطرة على حريق محل سمك بالخانكة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في محل بمدينة الخانكة، وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق واخماده قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد شعراوى، مدير الحماية المدنية بالخانكة، بنشوب حريق بمحل بجوار مقر المحكمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الخانكة.



انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وتبين أن الحريق شب بمحل على مساحة 10 أمتار وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.