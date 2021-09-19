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استشاري: تقصف الشعر والشعور بالقيء بعد إجراء التكميم ليس عيبًا في العملية

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استشاري: تقصف الشعر والشعور بالقيء بعد إجراء التكميم ليس عيبًا في العملية استشاري: تقصف الشعر والشعور بالقيء بعد إجراء التكميم ليس عيبًا في العملية

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن البعض يشعر بالرعب من عمليات السمنة بسبب إمكانية حدوث تسريب بعد إجراء العملية، وهذا الأمر من المفترض أن يكون انتهى بسبب الأدوات الحديثة.

وتابع «السبكي» خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن إجراء العمليات بأدوات حديثة أو بشكل خاطئ قد يؤدي إلى عدم القدرة على تناول البروتين لفترة طوية، مشيرًا إلى هذا قد يؤدي إلى تقصف الشعر، وشحوب الوجه، وهذا الأمر ليس عيبًا في عمليات السمنة، ولكن عيب في استخدام الجراح بعض الأدوات القديمة التي أصبحت غير موجودة مع الأدوات الحديثة.

وأشار إلى أن هناك بعض الجراحين لا يقومون إلا بإجراء عملية التكميم لكل المرضى، وهذا الأمر غير صحيح، لأن هناك بعض المرضى لا تنجح معهم التكميم، ويكونوا في حاجة إلى عملية تحويل المسار.

المصرى اليوم

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