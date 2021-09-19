رئيس «الدولى للمناخ الأخضر»: نستهدف توطين أحدث التكنولوجيا للتعامل مع المخلفات بمصر

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أكدت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر الدولى للمناخ الأخضر ورئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، أن ريادة الأعمال الخضراء هي المدخل الرئيسى للتنمية المستدامة واحد أهم العوامل للتعافى الأخضر.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد خلال تصريحات صحفية، الأحد، أن المؤتمر يستهدف نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا التعامل مع المخلفات إلى مصر، متابعة: نستهدف التواصل مع أفضل الشركات العالمية، أن صناعة تدوير المخلفات تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير مهني.

وكشف المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سابقاً، اهمية الشركات الناشئة ودورها في خلق فرص عمل للشباب خاصة مع توجه الدولة لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وكيفيه تطوير المشاريع الخاصة برواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من خلال نقل التجارب الناجحة في دول أخرى إلى مصر في العديد من مجالات مثل النقل الذكى والاقتصاد الاخضر وتدوير بعض انواع المخلفات.

وأكد المهندس أحمد عثمان، خلال كلمته في المؤتمر أن من اهم عوامل نجاح هذه الشركات التزامها بتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو ريادة الأعمال الخضراء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفرق بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين رواد الاعمال والشركات الناشئة، حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون لدى رواد الاعمال رؤس اموال كبيرة كما كان في الفكر التقليدي لرجال الاعمال بل أصبح من المهم أن يكون لدى رواد الاعمال القدرة على الابتكار حتى وان كان الابتكار في شكل نقل تجربه ناجحة من دول أخرى وتوطينها في المجتمع المصرى بمايتلائم والاحتياج لهذه الأفكار.

وأشار الدسوقي إلى وجود العديد من الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الاعمال التي تدعم الشركات الناشئة في مصر، ثم تم عرض تجربة احدى الشركات الناشئة في مصر والتى تعمل على تخلص الأمن من المخلفات المنزلية.

وتناول المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات والذي عقد في الفترة من ٨ إلى ٩ سبتمبر٢٠٢١ الجامعة الامريكية بالتحرير وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، العديد من القضايا الهامة ومنها: الشركات الناشئة وريادة الاعمال الخضراء ومنظومة ادارة المخلفات.