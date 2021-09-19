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مخطط أحمال عن عضلات محمد صلاح المثيرة للجدل: نموذج في الحفاظ على شكله

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مخطط أحمال عن عضلات محمد صلاح المثيرة للجدل: نموذج في الحفاظ على شكله مخطط أحمال عن عضلات محمد صلاح المثيرة للجدل: نموذج في الحفاظ على شكله

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علّق عمر شعراوي، مخطط أحمال ومُعد بدني لكرة القدم، على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي حول عضلات نجم منتخب وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلًا: «التعليقات ناس كتير استغربت ومصدقتش اللي حصل لمحمد صلاح خلاه يظهر بالشكل دا والأمر بسيط ويكمن في النظام الموجود في أوروبا وفريق ليفربول ووجود نظام خاص بالأكل والنوم والتمرين».

وأضاف «شعراوي» في حواره عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد: «اللي يخلي صورة زي دي تظهر بالشكل دا من صوابع أو عضلات تظهر بشكل جديد على صلاح، يرجع لأنه موجود في الملعب لعدد دقائق كثيرة وبالتالي فأن الدورة الدموية تعمل بشكل قوي جدًا وبالتالي فأن العضلات شغالة بقالها دقائق كثيرة وإخراج هذه القوة بعد هدفه بالأمس خلى العضلات تظهر بالشكل الرائع دا».

وتابع أن «هناك نجوم مصريين كثيرة لما بيدخلوا في نظام الأكل والتمرين والنوم بشكل معين ووجود مدرب أحمال يقوم بضبط الحمل وعمل استشفاء فأن هناك أجسام للاعبين تتغير، وتجعله بأفضل شكل في حالة رغبته في الاحتراف»، مؤكدًا: «كل لاعبين في الخارج معاهم مدرب أحمال وبيضبطوا جرامات شرب المياه والمشروبات والمأكولات وهو ما جعل محمد صلاح يحقق أرقام كبيرة في أقوى دوري في العالم».

وقال إن «محمد صلاح نموذج في الحفاظ على شكله وجسده لأن الانضباط والوجود في نظام وتطوير حالة الشخص مسألة صعبة بالنسبة للاعبي الكرة حيث أن هناك مغريات كثيرة للكرة في أوروبا ولكن صلاح عرف اخطاء غيره وشافها ومشي في سكة أنه يبقى احسن لاعب في العالم».

المصرى اليوم

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