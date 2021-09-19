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إنبي ينهي صفقة مدافع وادي دجلة

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إنبي ينهي صفقة مدافع وادي دجلة إنبي ينهي صفقة مدافع وادي دجلة

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نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير في التوصل لاتفاق مع إدارة نادي وادي دجلة، للحصول على خدمات خالد رضا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدجلاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي انبي، نجح في التوصل لاتفاق مع مسؤولي نادي وادي دجلة، للحصول على خدمات خلال رضا، وذلك بعدما طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق ضرورة التعاقد معه، ليكون بديلاً لرامي صبري، الذي انتقل لصفوف فاركو.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي البترولي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لينضم بشكل رسمي لصفوف انبي.

يُذكر أن انبي، دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن، بالتعاقد مع كل من عمر عدلي، مدافع المريخ البورسعيدي، أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش، حسام عرفات جناح وادي دجلة، والغاني ماساهودو الحسن.

المصرى اليوم

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