البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراة

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كرّم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأحد أوائل المراحل التعليمية بما فيهم أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021، حملة الماجستير والدكتوراة بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وشهد البابا حفل تكريم المتفوقين، حيث تم تكريم المتفوقين بجميع المراحل التعليمية بالمقر البابوي في الاسكندرية، بحضور الآباء الكهنة والقمص ابرام اميل، وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية وأسر المكرمين .

وشمل التكريم أوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة (IG- American)، وأوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية، وأوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات، والحاصلين على شهادات عليا دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)

البابا تواضروس يكرم أوائل المراحل التعليمية بالإسكندرية وحملة الماجستير والدكتوراه (صور)