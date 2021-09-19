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رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في : نتعرض لهجمات سيبرانية ونتصدى لها بنجاح

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رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا: نتعرض لهجمات سيبرانية ونتصدى لها بنجاح رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في : نتعرض لهجمات سيبرانية ونتصدى لها بنجاح

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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في إيلا بامفيلوفا، أن موارد اللجنة تتعرض لهجمات إلكترونية غير مسبوقة من الخارج، لكن المنظومة تتصدى لها بنجاح.

وقالت بامفيلوفا، في تصريحات نقلها «روسيا اليوم»، إن الهجمات خطيرة جدا وتتواصل بدون انقطاع، خاصة في موسكو، حيث تستهدف الموقع.

وأضافت ليست هذه الهجمات غير المسبوقة سوى تأكيد على صحة أسلوبنا في تنظيم مراقبة الانتخابات بواسطة كاميرات، فقد نجحنا في حماية منظومتنا من أي اختراقات، مما يجعلها- وهو حال المنظومة الحكومية الأوتوماتيكية الخاصة بالانتخابات أيضا في مأمن من الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تعطيلها وهو أمر لا شك فيه«.

و أشارت بامفيلوفا إلى أن أنشطة لجنة الانتخابات المركزية تحظى باهتمام بالغ من قبل خبراء أجانب، مضيفة أن ممثلي نحو 60 دولة يعملون في الانتخابات الروسية بصفتهم مراقبين دوليين. وذكرت أن الاهتمام الخاص لدى خبراء وسفراء أجانب يثيره نظام التصويت الإلكتروني المعتمد في موسكو وعدد من الأقاليم الروسية في ظروف جائحة كورونا.

ودخلت روسيا صباح الأحد في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي). وبالتزامن معها تجري في البلاد الانتخابات المباشرة لرؤساء 9 أقاليم، بالإضافة إلى انتخابات 39 مجلس نواب محليا.

المصرى اليوم

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