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من المعتقل الذي احتضن الأسيرين الفلسطينيين كممجي ونفيعات في منزله بجنين؟

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من المعتقل الذي احتضن الأسيرين الفلسطينيين كممجي ونفيعات في منزله بجنين؟ من المعتقل الذي احتضن الأسيرين الفلسطينيين كممجي ونفيعات في منزله بجنين؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، بصور الشاب الفلسطيني الذي احتضن الأسيرين الفارين من سجن «جلبوع» الإسرائيلي أيهم كممجي ومناضل نفيعات، في منزله.. فمن هو؟.

واحتضن الأسير، الذي تم اعتقاله السبت، عبدالرحمن أبوجعفر «29 عاما»، الأسيرين الفارين كممجي ونفيعات في منزله في جنين، وهو شقيق أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عبدالرحمن ينحدر «من أسرة فتحاوية مناضلة أهلته لاستضافة من تبحث عنهم الشرطة الإسرائيلية وهو العريس الذي احتفل بزفافه في الأول من سبتمبر الحالي».

يذكر أنه تم اعتقال عبدالرحمن بتهمة استضافته الأسيرين كممجي ونفيعات في منزله لمدة أسبوع.

المصرى اليوم

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