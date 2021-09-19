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الرئيس التونسي يقدم التعازي إلى الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

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الرئيس التونسي يقدم التعازي إلى الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة الرئيس التونسي يقدم التعازي إلى الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

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قدم الرئيس التونسي قيس سعيد التعازي إلى نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأبلغ قيس، في اتصال هاتفي، تعازيه لعائلة بوتفليقة ولكافة الشعب الجزائري.

و توفي بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما مساء الجمعة.

وشيع ظهر اليوم الأحد، الرئيس عبدالمجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة، أعضاء وكذا أفراد من عائلة بوتفليقة جثمان الرئيس الراحل.

وألقى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، كلمة تأبينية ذكر فيها المسيرة النضالية لبوتفليقة وأبرز محطات حياته السياسية.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد قرر تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بدءا من أمس وحتى غدا الإثنين .

المصرى اليوم

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