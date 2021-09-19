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«حماس»: هروب الأسرى الـ6 دليلًا دامغًا على هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية

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«حماس»: هروب الأسرى الـ6 دليلًا دامغًا على هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية «حماس»: هروب الأسرى الـ6 دليلًا دامغًا على هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية

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قال المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم، إن أبطال نفق الحرية في سجن جلبوع، أثبتوا قدرة الفلسطيني على الفعل المقاوم في كل الظروف وفي كل الأدوات.

وأضاف «قاسك» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه على الرغم من إعادة اعتقال ابطال نفق الحرية، ستبقى هذه العملية دليلا دامغا على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الإسرائيلية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني.

وأشار إلى أن ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهاد كبير وانجاز عظيم سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال الشعب الفلسطيني.

وأكد قاسم أن كتائب القسام على عهدها ووعدها بأن يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل، وان يخرجوا مرفوعي الرأس من سجون الاحتلال وأن يفتح السجان الإسرائيلي بنفسه أبواب زنزانتهم .

المصرى اليوم

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