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وزير التعليم العالي يعلن أفضل الجامعات المصرية لعام 2021 غدا

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وزير التعليم العالي يعلن أفضل الجامعات المصرية لعام 2021 غدا وزير التعليم العالي يعلن أفضل الجامعات المصرية لعام 2021 غدا

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يعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، نتائج مسابقات أفضل الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021.

ويعلن وزير التعليم العالي افضل الجامعات المصرية في أكثر من مجال سواء من حيث التحول الرقمي أو ريادة الأعمال أو مواجهة ، بالإضافة إلى تطوير المناهج وغيرها.

ومن المقرر أن يشارك رؤساء الجامعات في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير. وطالبت الوزارة بضرورة الإلتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر واحد من الآخرين.

المصرى اليوم

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