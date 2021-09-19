جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

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يشهد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز صراع شرس بين الثلاثي ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي في منافسة تاريخية، وذلك بعد مرور 5 جولات من البطولة المحلية الشهيرة.

وتصدر الريدز ترتيب البريميرليج بعدما حقق الفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، أمس السبت، مستغلًا تعثر حامل اللقب مانشستر سيتي.

واستكملت اليوم الأحد مباريات الجولة الخامسة حيث تفوق مانشستر يونايتد على وست هام بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير، وواصل برايتون عروضه القوية بالفوز على ليستر سيتي 2-1، فيما حقق تشيلسي فوزًا ثمينًا على توتنهام بثلاثية نظيفة.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

ليفربول 13 تشيلسي 13 مانشستر يونايتد 13 برايتون 12 مانشستر يتي 10 إيفرتون 10 توتنهام 10 وست هام 8 برينتفور 8 استون فيلا 7