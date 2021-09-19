البرتغال تتصدر منافسات نهائي الشباب تحت 19 عام ببطولة العالم للخماسي الحديث

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احتل منتخب البرتغال المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية في منافسات نهائى الشباب تحت 19 عام ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وحقق ديورتيه تاليجيو اللاعب البرتغالى المركز الأول بمجموع نقاط541‪ نقطة بينما احتل الفرنسى سيدريك شيتلر المركز الثاني بمجموع نقاط 539‪ نقطة وحصد إيفان بيرتيجو لاعب منتخب بيلاروسيا المركز الثالث بمجموع نقاط 535‪

بينما احتل معتز وائل لاعب منتخب مصر المركز الثاني عشر برصيد 514‪ نقطة فيما جاء مازن طارق في المركز الخامس عشر برصيد 510‪ نقطة.

وحصل سيف البنداري على المركز الثالث والعشرون برصيد 493‪ نقطة فيما جاء مصطفى محمد المركز ال ٣٦ برصيد 445‪ نقطة.

وكان قد حصد المنتخب الوطني حتى الآن 8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر- مصطفي وليد.

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلاند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.