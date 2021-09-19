تشيلسي يهزم توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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تمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز على منافسه توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر البلوز على مجريات اللعب خلال أوقات اللقاء مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 49 برأس البرازيلي تياجو سيلفا، فيما سجل نجولو كانتي هدف التعزيز في الدقيقة 57، واختتم الألماني رودجير ثلاثية الأزرق في الدقيقة 90+1.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إلى 13 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ليفربول المصتدر ومانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.