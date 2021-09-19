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لهذا السبب حصد مستشفى النور التخصصي بمكة تقدير  "الغذاء والدواء"

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لهذا السبب حصد مستشفى النور التخصصي بمكة تقدير  "الغذاء والدواء" لهذا السبب حصد مستشفى النور التخصصي بمكة تقدير  "الغذاء والدواء"

لهذا السبب حصد مستشفى النور التخصصي بمكة تقدير  

تلقى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ تقديرًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء نظير تحقيقه وتميزه في التواصل الفعال مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتجاوب المتميز مع تقارير إنذارات السلامة لعام 2021م.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، أن هذا الشكر جاء لما شهده المستشفى من وعي وحرص على كيفية التعامل مع بلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية، في سبيل حماية المرضى والعاملين من مخاطر قد تتسبب بها الأجهزه الطبية.

وثمن "الميمني" للهيئة العامة للغذاء والدواء هذا الشكر والتقدير، والذي جاء بناء على التعاون القائم بين المستشفى والهيئة في هذا المجال.

كما أعرب "الميمني" عن بالغ شكره وتقديره لكل من: إدارة الخدمات المساندة، وإدارة الخدمات الطبية على جهودهما وإشرافهما على متابعة البلاغات وتقديم التقارير اللازمة ومعالجتها بمهنية عالية في سبيل تحقيق سلامة جميع العاملين والمرضى على حد سواء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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