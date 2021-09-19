وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ«أبنائنا في الخارج»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ«أبنائنا في الخارج» للعام الدراسي 2020/2021 م.

كما اعتمد وكيل الأزهر نتيجة امتحانات الدور الأول لـ«أبنائنا في الخارج» لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، بالشهادة الابتدائية 25 طالب وطالبة، بينما بلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.

وأعرب وكيل الأزهر عن خالص التهاني لأبنائنا في الخارج متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون.