محافظ الشرقية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بمركز بلبيس

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أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمبادرة وزارة الصحة والسكان «معا نطمئن.. سجل الآن»، والتي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص وتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بمركز ومدينة بلبيس، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الطبيب المسؤول عن الحملة وجاهزية السيارة المشاركة، وطريقة تسجيل المواطنين لبياناتهم على الموقع الإلكتروني «www.egcovac.mohp.gov.eg»، ثم الدخول للمكان المخصص بديوان مجلس المدينة للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك وسط الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات، ومواقف السيارات العامة، ومحطات القطارات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، لافتاً إلى أن المحافظة جهزت 11 سيارة موزعة على مراكز ومدن المحافظة، ومزودة بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني، ونقلهم للمراكز المخصصة لتلقي اللقاح.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراا بصحة المواطنين، وتسعى لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، للحد من انتشاره وللحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.