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وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن

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وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن
ناقشوا دخول المساعدات الإنسانية

وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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