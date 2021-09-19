الأزهر يحتفل باليوبيل الذهبي لمعهد بنين كوم أمبو

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شهد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، احتفال معهد بنين كوم أمبو باليوبيل الذهبي (خمسون عاماً من العطاء) وذلك في حضور فضيلة الشيخ حمدي طه رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومديري المراحل التعليمية، وعدد من قيادات وخريجي الأزهر بمعهد كوم أمبو.

وتم تكريم عدد من شيوخ وقيادات المعهد السابقين، وتكريم الطلاب المتفوقين بالمعهد في أجواء احتفالية.