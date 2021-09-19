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نجم عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

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نجم الزمالك عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد» نجم عن ترشيحه للعمل مع كارتيرون: «شرف كبير أكيد»

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يبحث مسؤولو نادي الزمالك في الفترة الحالية عن المدرب الجديد الذي سيشغل منصب المدرب العام في صفوف الفريق بعد اعتذار أسامة نبيه مؤخراً عن الاستمرار ضمن الجهاز الفني للفريق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق.

وشهدت الساعات الماضية ترشيح عدد من الأسماء للعمل ضمن الجهاز الفني مع باتريس كارتيرون في ظل الحاجة لحسم هذا الملف سريعاً في ظل اقتراب انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقبل اعتذار أسامة نبيه كان المدرب المساعد للفريق أحمد عبدالمقصود قد استقال بدوره من مهام منصبه.

وشهدت الساعات الماضية ترشيح عدد من الأسماء لمنصب المدرب المساعد في ، من ضمنهم: أحمد سمير وأحمد عبدالرؤوف وأحمد مجدي.

وعلق أحمد مجدي على هذه الأخبار عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» اليوم الأحد بالتعليق: شرف كبير أكيد.

المصرى اليوم

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