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طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى باتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة لضمان انتظام العام الدراسى بالمدارس والجامعات وفى مقدمتها تفعيل الحضور ووضع نسبة من الدرجات تتعلق بالحضور لجميع التلاميذ والطلاب بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى

وأضاف«قورة» في بيان له اصدره اليوم الاحد، ان تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،جاءت في وقتها والتي أكد فيها أن العام الدراسي الجديد سيكون منتظما وسط اتخاذ الدولة المصرية لإجراءات احترازية متعددة داخل المدارس والجامعات، ووصفه للقاحات بأنها درع الأمان والوقاية ضد كورونا وأنه حريص على متابعة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة في موعدها المقرر اضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء بأنه يتابع مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإجراءات أولاً بأول.

و تابع «قورة» أن الدولة مهتمة بتطعيم المعلمين والعاملين بالمنظومة المدرسية بلقاح كورونا ومهتمة بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس باللقاح قبل بدء العام الدراسي، بما يسمح بدراسة آمنة ومطمئنة للجميع مؤكداً ان انتظام العام الدارسى سوف يحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية