إزالة ١٥٣ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لإسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٥٩ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ١٩ فدان و٢١ قيراط، كما تم إزالة ٩٤ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٣٢ ألف و٧٤٣ متر بمراكز «الحسينية، ديرب نجم، أبوكبير، ههيا، بلبيس، فاقوس، أبوحماد، مشتول السوق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.