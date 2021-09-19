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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك»

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السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك» السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنية في اتهامه بعرض نجلته للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة أحالت «سامح –ع» عاطل لمحكمة الجنايات، لأنه في يوم 8 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة، عرض ابنته «ندى» للبيع مستغلا في ذلك حداثه سنها وحاجته للمال حال كون والدها المسؤول عن تربيتها.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم استخدم موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على الإنترنت الدولية بإنشاء حساب خاص بهد ف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجريمة.

وقال العقيد محمد إلهامي مفتش بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال الادلاء بشهادته بورود معلومات من أحد المصادر السرية بقيام المتهم بالإعلان على حسابة بمواقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» عن بيع المجنى عليها كلف مصدره السرى بالتواصل مع المتهم تحت نظره فاتفق الأخير والمتهم على شراء المجنى عليها بمقابل مبلغ ماليا وتم ضبطه متلبسا، وثبتت من تحقيقات النيابة على وجود محادثات بين المتهم واحد الأشخاص يتفق على بيع المجنى عليها.

المصرى اليوم

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