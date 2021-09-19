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كيروش يستقر على استدعاء 3 محترفين لمباراة ليبيا .. ويترقب موقف ثلاثة آخرين

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كيروش يستقر على استدعاء 3 محترفين لمباراة ليبيا .. ويترقب موقف ثلاثة آخرين كيروش يستقر على استدعاء 3 محترفين لمباراة ليبيا .. ويترقب موقف ثلاثة آخرين

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استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب ، على استدعاء 3 لاعبين محترفين لمباراتي الوطني أمام نظيره منتخب ليبيا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي يوم 9 أكتوبر في القاهرة ثم يتوجه لملاقاة المنتخب الليبي على أرضه في طرابلس في المباراة الثانية.

واختار كارلوس كيروش ثلاثة لاعبين من نجوم منتخب مصر المحترفين للانضمام للمعسكر المقبل، وهم: محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق كونيا سبور التركي.

فيما يدرس كيروش موقف 3 لاعبين محترفين آخرين وهم: عمر مرموش نجم فريق شتوتجارت الألماني وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبورت التركي ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، والأخير موقفه في يد اتحاد الكرة بعد ما بدر منه في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام الجابون.

المصرى اليوم

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