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بلاغ كاذب حول تفجير مجمع محاكم والأمن المصري يلقي القبض على المتهم

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© REUTERS / AHMED FAHMY

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم المصرية"، اليوم السبت، في خبر عن المتهم بنشر رسائل التهديد، مشيرة إلى أنه ادعى أن السبب في نشره تلك التهديدات هو رغبته في تأجيل قضية جنائية يتم نظرها أمام إحدى المحاكم.

وتسبب بلاغ كاذب في حالة من القلق بعدما تحدث عن وجود متفجرات في مجمع محاكم المنيا، وهو البلاغ الذي أكدت وزارة العدل المصرية سلبيته في وقت لاحق.

وكان أمن مجمع المحاكم قد أخطر الوزارة بالعثور على منشورات تزعم وجود متفجرات داخل المجمع، لكن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تبين أنه تلك المنشورات تنشر معلومات مضللة.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أنه تم إخلاء المكان من العاملين فيه وإعادت المتهمين على ذمة قضايا كان يتم نظرها في المحاكم إلى محبسهم مرة أخرى كإجراء وقائي.

وتابعت: "قام خبراء المفرقعات بتمشيط المكان ومسح كل أرجائه وبين أنه لا يوجد أي أجسام غريبة أو مفرقات"، مشيرة إلى أن تم استئناف العمل فيما بعد بصورة طبيعية.

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