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محمد عواد: اختيارات حراس مرمى لم تكن بالمجهود

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محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود محمد عواد: اختيارات حراس مرمى لم تكن بالمجهود

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يرى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه تعرض للظلم، بعدما تم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الوطني الأول، التي شاركت في بطولة 2018.

وقال محمد عواد، في تصريحات تلفزيونية :«تعرضت للظلم بعدم انضمامي للمنتخب، في بطولة كأس العالم روسيا 2018، لأنني في في ذلك الوقت، كنت أفضل حارس في ، بشهادة الجميع، حيث فزت بجائزة أفضل حارس، في جميع الاستفتاءات الرياضية».

وأضاف :«اختيارات حراس مرمى في كأس العالم، لم تكن بالمجهود، شريف إكرامي، في ذلك الوقت كان لا يشارك مع الأهلي بشكل أساسي، وتم اختياره في القائمة!»، مشيرًا:«هذه كانت أصعب لحظة في حياتي، لأنني كنت فعلت كل شيء من أجل المشاركة في المونديال».

وأشار :«بعض الإعلاميين تحدثوا معي قبل كأس العالم بخمسة أشهر، وأكدوا لي أنه سيتم استبعادي وسيتم اختيار شريف إكرامي، بعدما انتشر الموضوع في وسائل الإعلام، أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، تحدث معي وطلب مني عدم الالتفات لتلك الشائعات».

واصل :«لو كنت حارسًا في نادي الزمالك، في ذلك التوقيت، لانضميت للمنتخب بكل سهولة»، مضيفًا:«الحارس الذي يلعب للأهلي أو الزمالك، ينضم للمنتخب».

المصرى اليوم

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