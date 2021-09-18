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تعويضات لضحايا بيارة الصرف في كفر الشيخ

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تعويضات لضحايا بيارة الصرف في كفر الشيخ تعويضات لضحايا بيارة الصرف في كفر الشيخ

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تقرر صرف 110 آلاف جنيه لكل أسرة من أسر العمال الأربعة الذين لقوا مصرعهم بمحطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، من بينهم 100 ألف جنيه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و10 آلاف جنيه من مديرية التضامن، وأصدر محافظ كفر الشيخ أصدر توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي بضرورة سرعة صرف التعويضات.


كانت نيابة كفر الشيخ استدعت عدد من المسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة، وبيان المتسبب فيما تعرض له العمال الأربعة، واستدعاء شهود العيان والمصابين في الواقعة.


جدير بالذكر أن 4 لقوا مصرعهم في حادث بيارة محطة معالجة الصرف الصحي بسيدي غازي، وهم أحمد أسامة العبد، 30 سنة، مقيم بسيدي غازي، وماجد شعبان بهنسي، 37 سنة، وعبدالصمد عبدالله عبدالحميد 27 سنة، مقيم بسيدي غازي، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، وإصابة فهد احمد ابو شعيشع، 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات. ونعىّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الضحايا، معربان عن بالغ حزنهما الشديد للحادث الأليم الذي ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدى غازى، أثناء تأدية عملهم.

المصرى اليوم

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