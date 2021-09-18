أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام العدل الدولية: تمارس تمييزا عرقيا

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أقامت أرمينيا دعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، لارتكابها انتهاكات على أسس عرقية، بما في ذلك خلال هجوم اذربيجان العام الماضي على ناجورنو كاراباخ.

جاء في بيان صادر عن أرمينيا أن أذربيجان تمارس تمييزا عرقيا ضد الأرمن منذ عقود وأن نتيجة لسياسة الدولة القائمة على الكراهية ضد الأرمن، تعرض الشعب الأرمني لتمييز وومجازر وتعذيب. كذلك دعت ارمينيا إلى اتخاذ عدد من الاجراءات الفورية من ضمنها اغلاق المتحف الذي تم انشاءه بعد الحرب الاخيرة والتي تعرض الغنائم الحربية، وطالبت بالافراج عن اسرى الحرب والمدنيين وتسليمهم إلى السلطات الأرمنية.

ودعت أرمينيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات طارئة بهدف حماية وحفاظ حقوق أرمينيا،ان القضية استندت إلى خرق أذربيجان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تبنتها الأمم المتحدة العام 1965، وأنّ أذربيجان وعلى مدى عقود عرضت الأرمن للتمييز العنصري، كما ان الانتهاكات عادت إلى الواجهة في سبتمبر العام الماضي .

كانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر الماضي وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.