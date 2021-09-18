أخبار عاجلة

ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
نسخة افتراضية تدعم التحول الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب -
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام العدل الدولية: تمارس تمييزا عرقيا

Print
أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام العدل الدولية: تمارس تمييزا عرقيا أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام العدل الدولية: تمارس تمييزا عرقيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت أرمينيا دعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، لارتكابها انتهاكات على أسس عرقية، بما في ذلك خلال هجوم اذربيجان العام الماضي على ناجورنو كاراباخ.

جاء في بيان صادر عن أرمينيا أن أذربيجان تمارس تمييزا عرقيا ضد الأرمن منذ عقود وأن نتيجة لسياسة الدولة القائمة على الكراهية ضد الأرمن، تعرض الشعب الأرمني لتمييز وومجازر وتعذيب. كذلك دعت ارمينيا إلى اتخاذ عدد من الاجراءات الفورية من ضمنها اغلاق المتحف الذي تم انشاءه بعد الحرب الاخيرة والتي تعرض الغنائم الحربية، وطالبت بالافراج عن اسرى الحرب والمدنيين وتسليمهم إلى السلطات الأرمنية.

ودعت أرمينيا محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات طارئة بهدف حماية وحفاظ حقوق أرمينيا،ان القضية استندت إلى خرق أذربيجان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تبنتها الأمم المتحدة العام 1965، وأنّ أذربيجان وعلى مدى عقود عرضت الأرمن للتمييز العنصري، كما ان الانتهاكات عادت إلى الواجهة في سبتمبر العام الماضي .

كانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر الماضي وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟