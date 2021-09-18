أخبار عاجلة

ميقاتي يلتقي ماكرون في باريس الجمعة المقبلة -
صدور القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية -
ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة -
أمين عسير يتفقد محافظتي النماص وتنومة -
مصر توافق على استخدام لقاح سبوتنيك لايت -
حفظ ثروات ورفاهية.. "الجمعيات الأهلية" تهنئ القيادة والسعوديين بيوم الوطن -
نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم -
فخر واعتزاز.. مدير "تعليم الليث": ملحمة يستدعيها يوم الوطن كل عام -
نسخة افتراضية تدعم التحول الرقمي لمعرض الرياض الدولي للكتاب -
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قرار الإسماعيلي النهائي بشأن انتقال «نجمه» إلى بيراميدز

Print
قرار الإسماعيلي النهائي بشأن انتقال «نجمه» إلى بيراميدز قرار الإسماعيلي النهائي بشأن انتقال «نجمه» إلى بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رفضت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، رحيل شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الفنية بالإسماعيلي رفضت التفريط في خدمات شكري نجيب، بعدما تلقى عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تمسكت باستمرار اللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسية في الفريق، خاصة في ظل سعي النادي العودة مجددًا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وطلب على أبوجريشة، من شكري نجيب، إغلاق ملف الرحيل عن النادي، والتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة، حتى يعود منافسًا قويًا على البطولات، في الموسم الجديد.

وظهر اللاعب صاحب الـ27 عامًا بمستوى مميز مع الدراويش في الموسم المنقضي، حيث اشترك في 32 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

ردا على احتمالية دعوة «طالبان» إلى روسيا: الكرملين يعلن مراقبة تصرفات الحركة

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السائقين الجدد للمترو

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

وزيرا ثقافة مصر و الأردن يطلقان الفعاليات الأدبية لمهرجان جرش 35

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟

مطربات وفنانات يهنئن السعودية بعيدها الوطني الـ91.. ماذا قلن؟