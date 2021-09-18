قرار الإسماعيلي النهائي بشأن انتقال «نجمه» إلى بيراميدز

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رفضت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي برئاسة على أبوجريشة، رحيل شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الفنية بالإسماعيلي رفضت التفريط في خدمات شكري نجيب، بعدما تلقى عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تمسكت باستمرار اللاعب باعتباره أحد الركائز الأساسية في الفريق، خاصة في ظل سعي النادي العودة مجددًا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وطلب على أبوجريشة، من شكري نجيب، إغلاق ملف الرحيل عن النادي، والتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة، حتى يعود منافسًا قويًا على البطولات، في الموسم الجديد.

وظهر اللاعب صاحب الـ27 عامًا بمستوى مميز مع الدراويش في الموسم المنقضي، حيث اشترك في 32 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع هدفين، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية على رأسها بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.